盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額0.23億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:34
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，09日09:34相關指數上漲2.11%，總成交額0.23億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股冠軍(1806-TW)09日09:34股價上漲0.4元，報11.85元，漲幅3.49%。
玻璃陶瓷近5日下跌10.93%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-10.93%
|-7.83%
|近一月
|-14.38%
|-12.6%
|近三月
|-5.56%
|+0.82%
|近六月
|-7.43%
|+15.33%
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