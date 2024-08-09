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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額0.23億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:34


台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，09日09:34相關指數上漲2.11%，總成交額0.23億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股冠軍(1806-TW)09日09:34股價上漲0.4元，報11.85元，漲幅3.49%。

玻璃陶瓷近5日下跌10.93%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -10.93% -7.83%
近一月 -14.38% -12.6%
近三月 -5.56% +0.82%
近六月 -7.43% +15.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21558.083.30%
冠軍11.954.37%

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