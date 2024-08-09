盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅3.83%，總成交額11.15億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:34
台股今日文化創意業類股表現強勁，09日09:34相關指數上漲3.83%，總成交額11.15億元，大盤占比3.19%。
該產業上漲家數20、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股隆中(6542-TW)09日09:32股價上漲3.4元，報63.0元，漲幅5.7%。
文化創意產業指數近5日下跌2.41%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.41%
|-7.57%
|近一月
|+6.14%
|-11.5%
|近三月
|+27.91%
|-1.55%
|近六月
|+45.1%
|+3.37%
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