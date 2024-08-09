盤中速報 - 其他類指數類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額2.15億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:34
台股今日其他業類股表現強勁，09日09:34相關指數上漲2.23%，總成交額2.15億元，大盤占比0.62%。
該產業上漲家數32、下跌家數8、平盤家數3。領漲個股合騏(8937-TW)09日09:31股價上漲3.6元，報39.6元，漲幅10%。
其他類指數近5日下跌6.22%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-6.22%
|-7.57%
|近一月
|-7.0%
|-11.5%
|近三月
|-0.28%
|-1.55%
|近六月
|+12.56%
|+3.37%
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