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鉅亨速報

盤中速報 - 其他類指數類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額2.15億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:34


台股今日其他業類股表現強勁，09日09:34相關指數上漲2.23%，總成交額2.15億元，大盤占比0.62%。

該產業上漲家數32、下跌家數8、平盤家數3。領漲個股合騏(8937-TW)09日09:31股價上漲3.6元，報39.6元，漲幅10%。

其他類指數近5日下跌6.22%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -6.22% -7.57%
近一月 -7.0% -11.5%
近三月 -0.28% -1.55%
近六月 +12.56% +3.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21549.633.26%
合騏39.610.00%

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