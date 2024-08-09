外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、新光金 (2888-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣50 (0050-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、兆豐金 (2886-TW)
5. 外資當日 (08) 賣超的股票
鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、第一金 (2892-TW)
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