美國埃及卡達籲以哈15日復談 白宮：局勢恐升級 已向中東派出「多到可怕的軍力」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-09 08:43

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中東緊張不斷升溫之際，美國、埃及和卡達領導人呼籲以色列和哈馬斯下週四 (15 日) 在多哈或開羅恢復停火談判，若談判按擬議中的時間進行，美國中情局 (CIA) 局長伯恩斯預計將前往代表美國出席會議。

美國總統拜登、埃及總統賽西和卡達埃米爾—塔米姆．阿勒薩尼發出聯合聲明呼籲以哈雙方於 8 月 15 日「恢復緊急談判」，以彌合所有剩餘分歧並開始執行協議，而無需進一步採取行動。

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聲明中說：「現在是立即向長期受苦難加薩人民、人質及其家人提供救濟的時候了」，並敦促以哈雙方不要再拖延。

一位白宮國安會官員週四 (8 日) 指出，若下週會談真的舉行，可能不會立即達成協議。「協議並沒有準備好在週四簽署，仍有許多工作要做，但我們確實相信剩下的事情確實可以彌合。」

另據《俄羅斯衛星通訊社》報導，白宮高官表示，在中東局勢面臨升級威脅後，美國已向當地投送「多到可怕的軍力」。

這名官員補充說，美國政府希望對任何形式的升級做好準備。

哈馬斯政治局領導人哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 在參加伊朗新總統就職典禮期間，在德黑蘭住所遭以色列襲擊後死亡。哈馬斯將哈尼雅之死歸咎於以色列和美國，並表示對這次襲擊不會沒有回應。