澤倫斯基顧問談烏軍跨境突襲目標：恐嚇俄國民眾 爭取有利談判條件

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-09 09:21

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烏克蘭總統澤倫斯基顧問表示，烏軍對俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk）的跨境突襲行動，目的是向俄羅斯民眾施加心理壓力，動搖政府支持基礎，為未來談判爭取更有利的條件。

本周早些時候，大約 1,000 名烏克蘭士兵開著坦克和裝甲車，越過俄羅斯邊境。儘管烏軍在其他前線戰場受挫，基輔仍堅決部署兵力，執行這項任務。

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這次突襲令俄羅斯感到震驚，庫斯克州長史米爾諾夫在周三晚間表示，鑑於邊境形勢嚴峻，庫斯克州即日起進入緊急狀態。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）周四接受電視台採訪時表示，此舉意在讓俄羅斯民眾生活在恐懼之中，從而削弱他們對政府的信任與支持。

波多利雅科說：「如今，戰爭已經深入到了俄羅斯聯邦的腹地，他們會感到害怕嗎？答案是肯定的。」

據《基輔獨立報》周四（8 日）報導，波多利雅科表示：「俄羅斯某個邊境州發生的事件會對（俄羅斯）社會產生心理影響嗎？會，這毫無疑問」，他暗指此事會給克里姆林宮帶來更大壓力。

波多利雅科直言：「當俄羅斯的損失增加，戰爭成本提高，如軍事裝備被摧毀、失去領土、失去人民，這些會影響他們怎麼看這場戰爭嗎？這點毫無疑問」。

波多利雅科指出，恐嚇俄羅斯民眾的目的，是爭取更有利的和平談判條件。

澤倫連斯基本人也在周四表達了類似立場，他表示：「俄羅斯把戰爭帶進我國的土地，應該讓俄國感受一下自己幹了些什麼。」