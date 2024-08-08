營收速報 - 宏碁(2353)7月營收234.52億元年增率高達32.32％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
今年1-7月累計營收為1,494.53億元，累計年增率16.38%。
最新價為42.3元，近5日股價下跌-7.64%，相關電腦週邊下跌-4.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4109 張
- 外資買賣超：-7660 張
- 投信買賣超：+13316 張
- 自營商買賣超：-1547 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|234.52億
|32%
|-17%
|24/6
|281.93億
|7%
|33%
|24/5
|211.30億
|17%
|18%
|24/4
|178.50億
|29%
|-35%
|24/3
|274.82億
|14%
|71%
|24/2
|161.15億
|10%
|6%
宏碁(2353-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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