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鉅亨速報

營收速報 - ﻿宏碁(2353)7月營收234.52億元年增率高達32.32％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15


﻿宏碁(2353-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣234.52億元，年增率32.32%，月增率-16.82%。

今年1-7月累計營收為1,494.53億元，累計年增率16.38%。

最新價為42.3元，近5日股價下跌-7.64%，相關電腦週邊下跌-4.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4109 張
  • 外資買賣超：-7660 張
  • 投信買賣超：+13316 張
  • 自營商買賣超：-1547 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 234.52億 32% -17%
24/6 281.93億 7% 33%
24/5 211.30億 17% 18%
24/4 178.50億 29% -35%
24/3 274.82億 14% 71%
24/2 161.15億 10% 6%

﻿宏碁(2353-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收﻿宏碁

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