營收速報 - 巨鎧精密-創(2254)7月營收8,459萬元年增率高達310.97％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
巨鎧精密-創(2254-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8,459萬元，年增率310.97%，月增率-12.76%。
今年1-7月累計營收為3.91億元，累計年增率50.08%。
最新價為86.2元，近5日股價下跌-0.46%，相關汽車工業下跌-6.13%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|8,459萬
|311%
|-13%
|24/6
|9,695萬
|339%
|180%
|24/5
|3,469萬
|-17%
|-48%
|24/4
|6,674萬
|148%
|6%
|24/3
|6,293萬
|-40%
|339%
|24/2
|1,435萬
|-44%
|-53%
巨鎧精密-創(2254-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為全LED汽車車燈。汽車零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)目標價調降至35.92元，幅度約5.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調降至188元，幅度約7.39%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.39元，預估目標價為181.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為35.92元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇