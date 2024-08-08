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鉅亨速報

營收速報 - 巨鎧精密-創(2254)7月營收8,459萬元年增率高達310.97％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15


巨鎧精密-創(2254-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8,459萬元，年增率310.97%，月增率-12.76%。

今年1-7月累計營收為3.91億元，累計年增率50.08%。

最新價為86.2元，近5日股價下跌-0.46%，相關汽車工業下跌-6.13%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 8,459萬 311% -13%
24/6 9,695萬 339% 180%
24/5 3,469萬 -17% -48%
24/4 6,674萬 148% 6%
24/3 6,293萬 -40% 339%
24/2 1,435萬 -44% -53%

巨鎧精密-創(2254-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為全LED汽車車燈。汽車零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收巨鎧精密-創

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美元/台幣32.593-0.27%

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