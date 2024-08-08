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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.23億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,102.76美元，24小時漲跌幅-0.41%；以太幣(ETH)現報價格2,421.8美元，24小時漲跌幅-3.92%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.23億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.55億美元；SOL(SOL)24小時成交量達11.67億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；BinaryX(BNX)24小時漲幅9.08%；Celestia(TIA)24小時漲幅6.97%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅20%；瑞波幣(XRP)24小時跌幅19.3%。


近一週漲幅：Saga(SAGA)近一週漲幅36.2%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅35.4%；Ethena(ENA)近一週漲幅33.8%。

近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅15%；Gifto(GFT)近一週跌幅5.23%；SFP(SFP)近一週跌幅3.08%。

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