鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.23億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:15

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24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；BinaryX(BNX)24小時漲幅9.08%；Celestia(TIA)24小時漲幅6.97%。

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近一週漲幅：Saga(SAGA)近一週漲幅36.2%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅35.4%；Ethena(ENA)近一週漲幅33.8%。