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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.01億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達39.3%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,149.99美元，24小時漲跌幅+0.81%；以太幣(ETH)現報價格2,449美元，24小時漲跌幅-1.54%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.01億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.55億美元；SOL(SOL)24小時成交量達13.01億美元。

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅39.3%；DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅9.54%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；瑞波幣(XRP)24小時跌幅19.5%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅18.6%。


近一週漲幅：Saga(SAGA)近一週漲幅36.2%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅35.4%；Ethena(ENA)近一週漲幅33.8%。

近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅15%；Gifto(GFT)近一週跌幅5.23%；SFP(SFP)近一週跌幅3.08%。

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