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鉅亨速報

盤後速報 - 尚凡(5278)次交易(9)日除權息4.5元，參考價178.72元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


尚凡(5278-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.02元，股票股利3.48元，合計股利4.5元。

首日參考價為178.72元，相較今日收盤價242.00元，權息值合計為63.28元，股息殖利率0.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/09 242.00 1.016 0.42% 3.484
2024/03/11 230.0 3.0119 1.31% 0.0
2023/11/28 216.0 2.4079 1.11% 0.0
2023/09/14 187.0 2.8548 1.53% 0.0
2023/04/20 178.5 2.7897 1.56% 0.0

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