盤後速報 - 尚凡(5278)次交易(9)日除權息4.5元，參考價178.72元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
尚凡(5278-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.02元，股票股利3.48元，合計股利4.5元。
首日參考價為178.72元，相較今日收盤價242.00元，權息值合計為63.28元，股息殖利率0.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/09
|242.00
|1.016
|0.42%
|3.484
|2024/03/11
|230.0
|3.0119
|1.31%
|0.0
|2023/11/28
|216.0
|2.4079
|1.11%
|0.0
|2023/09/14
|187.0
|2.8548
|1.53%
|0.0
|2023/04/20
|178.5
|2.7897
|1.56%
|0.0
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