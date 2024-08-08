盤後速報 - 璟德(3152)次交易(9)日除息3.68元，參考價162.82元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
璟德(3152-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.68元。
首日參考價為162.82元，相較今日收盤價166.50元，息值合計為3.68元，股息殖利率2.21%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/09
|166.50
|3.68
|2.21%
|0.0
|2023/08/11
|192.5
|3.59
|1.86%
|0.0
|2022/08/09
|177.5
|8.0
|4.51%
|0.0
|2021/09/09
|363.5
|10.8
|2.97%
|0.0
|2020/08/06
|420.0
|8.43
|2.01%
|0.0
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