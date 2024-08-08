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鉅亨速報

盤後速報 - 璟德(3152)次交易(9)日除息3.68元，參考價162.82元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


璟德(3152-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.68元。

首日參考價為162.82元，相較今日收盤價166.50元，息值合計為3.68元，股息殖利率2.21%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/09 166.50 3.68 2.21% 0.0
2023/08/11 192.5 3.59 1.86% 0.0
2022/08/09 177.5 8.0 4.51% 0.0
2021/09/09 363.5 10.8 2.97% 0.0
2020/08/06 420.0 8.43 2.01% 0.0

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