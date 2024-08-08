中國國務院：央企將帶頭採購國產晶片 不得限制中小企業參與

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 11:57

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中國國務院國資委周二 (6 日) 印發《關於規範中央企業採購管理工作的指導意見》（下稱《意見》），在強調央企招標合規的同時，進一步明確招標以外的採購和管控要點。

《意見》中提到，在衛星導航、晶片、高端數控機床、工業機器人、先進醫療設備等科技創新重點領域，充分發揮中央企業採購使用的主力軍作用，帶頭使用創新產品。

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對於原創技術策源地企業、創新聯合體、啟航企業等產生的創新產品和服務，中國工業和資訊化部等部門相關名錄所列首台（套）裝備、首批次材料、首版次軟體，以及《中央企業科技創新成果推薦目錄》成果。 在兼顧企業經濟性情況下，可採談判或直接採購方式採購，鼓勵企業預留採購份額並先試先用。

《意見》還表示，首台（套）裝備、首批次材料、首版次軟體參與採購活動時，僅需提交相關證明材料，即視同滿足市場佔有率、使用業績等要求，中央企業不得設置歧視性評審標準。

《意見》更提出要大力扶持中小企業發展。中央企業應當支援中小企業參與採購活動，不得違法限定供應商所在地、所有制形式、組織形式、註冊資本、股權結構、經營年限等，或設定其他不合理的條件排斥、限制中小企業參與採購活動。