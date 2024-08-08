全臺首部虛擬資產白皮書出爐！風管、合規、信任成關鍵 遠銀Bankee：銀行是不可缺席的核心角色，We came, We BUIDL

遠東商銀Bankee 2024-08-08 10:24

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臺北，2024 年 8 月 7 日 –臺灣在虛擬資產領域擁有絕佳的優勢，在國際上受到高度關注，但仍缺少一個可以串起生態圈的關鍵核心角色。多年前即開始與交易所合作的遠東商銀 Bankee 社群銀行，繼去年率先發布「2023 虛擬資產調查報告」後，今年更在 2024 亞洲區塊鏈高峰會（Asia Blockchain Summit，ABS）上發表「2024 虛擬資產白皮書」，提出臺灣建構完善虛擬資產生態圈的方向。此份由遠東商銀 Bankee 社群銀行邀集各方專家提出建議方針的白皮書，也堅定銀行是虛擬資產發展過程中不可缺席之關鍵角色。

遠東商銀 Bankee 社群銀行是全臺唯一參與 2024 亞洲區塊鏈高峰會的銀行，在活動攤位上吸引來自世界各國的區塊鏈產業代表前來交流，希望了解在臺灣這個虛擬資產友善的環境中，銀行所扮演角色為何，以及是如何與虛擬資產交易所共同攜手合作，成為臺灣金融業者中，虛擬擬資產相關業務的先行者。

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遠東商銀數位金融事業群副總戴松志表示，「合規帶來信任，信任才能普及」，臺灣有相當良好的條件體質，但虛擬資產發展至今天，需要一個可以站出來給予專業協助的銀行，幫助臺灣在邁向 WEB3.0 資產管理中心的過程中，在風險管理和法令遵循方面可以朝向更正向健康的方向發展，以提升投資者和各界的信任。因此，遠東商銀 Bankee 社群銀行身為虛擬資產交易所最給力的合作夥伴，有責任和義務站出來擔任起這個關鍵核心角色，「We came, We BUIDL」，透過白皮書串起各界專家提出之方針，才可打造臺灣成為世界的加密友善之島。

關鍵一、風險管理與信任：銀行的核心競爭力

銀行業經過百年淬鍊，受政府的高度監管，擁有市場上最為成熟穩健的風險管理機制，這樣無可取代的優勢，可以為虛擬資產產業提供最完善的 know-how，建構出最高規格的安全機制。遠東商銀 Bankee 社群銀行已偕同虛擬資產平台及交易業務事業（Virtual Asset Service Providers，VASP）發展洗錢防詐聯防機制，提出「偵測、通知、管制及精進」四大方向，為投資者帶來心理上的「安全和信任」，共同建構更安全且合規的交易環境。

關鍵二、法規監管採負向表列方式，可鼓勵創新

虛擬資產是新興產業，各界其實都還在學習中，因此在法規監管方面，可以採用負向表列的法律規範，讓虛擬資產的發展有更多可能性。戴松志表示，過去正向表列的方式，容易限制可以創新的空間，而採用負向表列的方式，則是先把紅線畫出來，銀行只要在符合個資和資安的基本法規範疇下，依然有許多嘗試創新業務的空間，這種方式更能促進銀行在 Web3 領域的創新與發展。

關鍵三、實體金融在 Web 3.0 有多元發展空間

戴松志指出，銀行除了提供最基本的金流及信託服務之外，其實還有許多其他創新業務機會。比如，銀行可以利用其在風險管理和資產保管方面的優勢，提供更加安全可靠的虛擬資產託管服務；而銀行也可以在量化交易、質押貸款和衍生性金融商品等領域進行拓展；同時，臺灣在金管會成立現實世界資產代幣化（Real World Assets，RWA）小組後，開始積極推行 RWA 相關事宜，有相關背景和經驗的金融機構更將扮演關鍵角色，為投資人提供更加多元化的金融產品和服務。

關鍵四、支持金融機構參與，提升市場信任

遠東商銀 Bankee 社群銀行在臺灣的金融業者中，是虛擬資產相關業務的先行者，多年前即開始進行多項業務布局，現在這個產業更加活力和多元，可激盪出更多合作機會。戴松志表示，競爭與合作同等重要也是一體兩面，期望在風險管理和技術開發方面，可以激盪出更多火花，才能共同推動產業的健全發展。

戴松志於白皮書中特別指出，臺灣應該循序漸進地完善虛擬資產的監理框架，不斷根據市場需求和國際趨勢進行調整和改進，確保監管能夠有效因應市場變化和風險。同時，監理機關在鼓勵創新的同時需要有容錯的心態。這代表著在推動新技術和新模式的同時，監管機構應該允許一定程度的試錯空間，以便業者能夠在安全的環境中進行創新實驗，並且在錯誤中學習和改進，最終形成成熟且可持續的商業模式。

遠東商銀 Bankee「2024 虛擬資產白皮書」綜合產業及法規分析、量化調查結果以及與專家訪談的洞察，協助民眾更了解虛擬資產的發展趨勢、幫助產業洞悉虛擬資產投資人的需求、亦為政府機關提供具體的政策建議以加速推向 Web3.0 資產管理中心。白皮書邀集多位業內的關鍵專家進行訪談，包括全球最具影響力的區塊鏈媒體 - 動區動趨的共同創辦人暨 TempoX 加速器主持人林宇定、主編胖丁及副主編 Luc，中華民國虛擬通貨商業同業公會理事長暨幣託集團 Bito 創辦人鄭光泰、虛擬資產交易 MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲律師、以及普華商務法律事務所 (PwC Leagal) 合夥律師李裕勳。