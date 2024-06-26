幣託BitoPro X 遠銀 Bankee 加密貨幣專屬帳戶上線

加密貨幣的投資人如果要使用新台幣購買加密貨幣時，通常需要綁定台灣的交易所與綁定銀行，為了方便快速轉帳，都會再到綁定的銀行去約定交易所的虛擬帳戶，但是很多銀行都會因為詐騙太多而直接禁止約定這類加密貨幣的虛擬信託帳戶。近期本土的加密貨幣交易所幣託 BitoPro，攜手遠東商銀的數位銀行 Bankee，推出市場首個「加密貨幣專屬帳戶」，宣告傳統金融接納加密貨幣領域的又一進步。