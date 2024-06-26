幣託BitoPro X 遠銀 Bankee 加密貨幣專屬帳戶上線
BitoPro幣託交易所 2024-06-26 14:40
加密貨幣的投資人如果要使用新台幣購買加密貨幣時，通常需要綁定台灣的交易所與綁定銀行，為了方便快速轉帳，都會再到綁定的銀行去約定交易所的虛擬帳戶，但是很多銀行都會因為詐騙太多而直接禁止約定這類加密貨幣的虛擬信託帳戶。近期本土的加密貨幣交易所幣託 BitoPro，攜手遠東商銀的數位銀行 Bankee，推出市場首個「加密貨幣專屬帳戶」，宣告傳統金融接納加密貨幣領域的又一進步。
幣託 BitoPro 交易所
透過鉅亨推薦連結完成註冊與 Lv.2 實名認證，新戶享 180 天交易手續費 20% 獎勵。
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▶鉅亨推薦註冊連結：https://supr.link/WTqh7
根據官方網站說明，該帳戶有以下三大頂級優惠：
此外，申辦該帳戶還將收到實體卡片 －幣託鎏金聯名卡，並享有：
- 每月 6 次 Bankee 跨行轉帳免手續費；
- 每月 6 次提款免手續費；
- 不限存款金額，活期 0.845% 年利率月月領息
官方還預告即將推出更多便利服務，包括剛上線的單日兩次出金，其他如從 BitoPro 快速加值台幣和支援美元出入金… 等功能都在未來上架。
申辦流程
欲申辦的用戶只需線上操作即可，但須注意只有 BitoPro Level 2 用戶才可申辦，流程如下：
- 開啟 BitoPro App，選擇右下角「帳戶」>「銀行綁定」
- 「申請變更 Bankee 帳戶」
- 於 Bankee 網站註冊開戶：需準備身分證、健保卡或駕照和一組其他銀行的臨櫃帳號 (不可為他行之數存帳號)
- 收到開戶申請完成簡訊，過審後即綁定成功
- 收到完成開戶通知後，隔一個營業日可申請額度調整或者申辦約定帳號（需準備自然人憑證），這將能提高轉帳額度。若您無意願辦理自然人憑證，但已線上完成 Bankee 開戶，可自行前往遠東銀行分行進行調額，完成約定帳號申請後，於 T+2 個工作日生效。
Bankee 數位存款帳戶額度說明
若已持有其他遠東銀行帳戶，申辦 Bankee 數位存款帳戶為【二類帳戶】
原帳戶非約定轉帳限額：
- 單筆最高 5 萬
- 當日累計最高 10 萬
- 當月累計最高 20 萬
- 需視訊驗證 + 自然人憑證
- 約轉後帳戶額度：
- 單筆最高 150 萬
- 當日累計最高 500 萬
若未持有其他遠東銀行帳戶，申辦 Bankee 數位存款帳戶為【三類帳戶】
原帳戶非約定轉帳限額：
- 單筆最高 1 萬
- 當日累計最高 3 萬
- 當月累計最高 5 萬
調整後非約轉額度：
- 透過視訊驗證完成帳戶升級：
- 非約定轉帳限額：
- 單筆最高 5 萬
- 當日累計最高 10 萬
- 當月累計最高 20 萬
- 【三類帳戶】無法約定帳號
- 非約定轉帳限額：
- 透過自然人憑證 + 視訊驗證完成帳戶升級：
- 非約定轉帳限額：
- 單筆最高 5 萬
- 當日累計最高 10 萬
- 當月累計最高 20 萬
- 約轉後帳戶額度：
- 單筆最高 150 萬
- 當日累計最高 500 萬
- 非約定轉帳限額：
如果有興趣開戶的加密貨幣投資朋友，對開戶細節不清楚的，可以再至官網查詢：https://reurl.cc/AjmNnK
幣託 BitoPro 交易所
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