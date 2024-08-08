全球矚目！臺灣虛擬資產合規有譜？ 銀行是最關鍵角色？ 遠銀Bankee：加速虛擬資產生態圈發展，臺灣可彎道超車

遠東商銀Bankee 2024-08-08 10:12

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臺北，2024 年 8 月 7 日 –2024 亞洲區塊鏈高峰會（Asia Blockchain Summit，ABS）上眾神降臨臺北，話題不斷！遠東商銀 Bankee 社群銀行是全臺唯一受邀之銀行，現場與來自世界各地虛擬資產專家共同交流，成為國際業者進軍臺灣與金融業接觸的第一站。遠東商銀 Bankee 社群銀行在 ABS 上舉辦「加密之島：虛擬資產的監理遠景和最新實踐」（Crypto Taiwan：We came, We BUIDL）研討會，是臺灣首度匯聚銀行業者、虛擬資產業者、立法委員、會計專家同臺的世紀盛會，針對虛擬資產的合規發展進行深入探討，共同指出銀行是加速虛擬資產生態圈發展的關鍵，研討會上提出多項創新見解，來自各國的觀眾掌聲不斷，受到全球區塊鏈產業高度關注。

遠東商銀數位金融事業群副總戴松志會同包括臺灣虛擬通貨業者同業公會理事長鄭光泰、立法委員葛如鈞（寶博士）及會計研究發展基金會董事長王怡心、以及區塊鏈媒體動區動趨副主編余宙進行精彩對談，五大亮點成為 ABS 會場萬人矚目焦點。

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亮點 1、遠銀 Bankee：虛擬資產生態圈的組成有三大關鍵因素

亮點 2、臺灣設專法？時機很重要！需具備三大條件

現任立法委員葛如鈞表示，臺灣未來要設立專法，時機的選擇很重要，必須符合這三種條件，專法才得以發揮功用，一是執法單位要有好的工具可以使用，例如需要有追蹤工具、分析管理的工具、以及相關的軟體和技術，才能有效率的管理虛擬資產產業；二是要有正確且公正的態度，若對虛擬資產有誤會或將之妖魔化，帶著用有色眼光來管理，專法會可能會變惡法；三是由於虛擬資產產業變化快，而立法所需時間通常不算短，且修正不易，如何創造良好的專法討論過程，且保有彈性讓框架可以隨時間改變，也相當重要。

亮點 3、各國監理方式不同，臺灣可以走出自己的道路

王怡心指出，臺灣擁有領先全球的科技人才，外界常在問未來臺灣的虛擬資產會是走「支付工具」還是走「資產投資」面向，其實兩者都可以同時考慮。透過會計師的專業維持公平交易、將銀行 KYC 的精神延續、交易所遵守自律規範、再加上媒體的教育宣導，各界一起努力，相當看好臺灣虛擬資產生態圈的形成。

亮點 4、虛擬資產的未來應用 需要想像空間！

戴松志表示，對於虛擬資產的應用，大家都需要有更多的想像空間，就像是 30 年前沒有人知道網際網路，但現在已經是再自然不過的日常，虛擬資產也是一樣。很多人會問個人和公司未來會不會使用？實體金融現在怎麼被使用，未來虛擬資產的應用就有可能是一樣的場景，相信 Web3 會是未來的日常生活，應用將會更廣泛，交易所也會成為投資和支付的重要工具。

王怡心分享，現在回頭看虛擬資產的演進，都是朝正向發展，這個產業充滿了科技應用和傑出人才，各界只要攜手協同合作將可永續發展，臺灣的虛擬資產生態圈將可以慢慢成形。

亮點 5、遠銀 Bankee 虛擬資產白皮書：認識越深入、越喜歡

戴松志表示，去年公布的遠銀 Bankee「2023 虛擬資產調查報告」中有一個特別的發現，除了各行各業的人都有在接觸虛擬資產之外，越是深入認識了解的人會越喜歡，這也反應出若不夠了解可能會產生恐懼，因此相關的知識教育很重要，才能做出正確的投資並避免詐騙。調查顯示，交易安全是民眾最重視的，遠東商銀 Bankee 社群銀行和交易所提出的聯防機制亦不斷精進擴大，透過多方的串連努力，帶來更健全資安保護以及金融級別的法令遵循經驗，打造出更安全便利的交易環境。

遠東商銀 Bankee 社群銀行身為臺灣金融業者中，虛擬擬資產相關業務的先行者。今年更也在 ABS 上發表全臺首部「2024 虛擬資產白皮書」，以質化訪談深入探討國內外虛擬資產監管法規的走向，揭露用戶需求和各項方針。



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註：BUIDL 一字，源自於幣圈常用術語：「HODL」（Hold On for Dear Life），意思為使用者在市場下跌時秉持「堅定不移地繼續持有」信念；為了搭配「HODL」，也將「建設」（build）一字改寫成「BUIDL」。

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