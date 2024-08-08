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鉅亨速報

盤中速報 - 觀光事業類股表現疲軟，跌幅2.23%，總成交額0.97億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49


台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2.23%，總成交額0.97億元，大盤占比0.08%。

該產業上漲家數1、下跌家數15、平盤家數0。領跌個股夏都(2722-TW)08日09:43股價下跌2.2元，報40.1元，跌幅5.2%。

觀光事業近5日下跌6.17%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 觀光事業 集中市場加權指數
近一週 -6.17% -4.07%
近一月 -8.77% -9.6%
近三月 -13.56% +3.11%
近六月 -5.59% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20965.3-1.55%
夏都40.85-3.43%

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