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鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額1.65億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49


台股今日橡膠工業類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2%，總成交額1.65億元，大盤占比0.14%。

該產業上漲家數0、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股南帝(2108-TW)08日09:47股價下跌3.3元，報37.2元，跌幅8.15%。

橡膠工業近5日下跌3.4%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 -3.4% -4.07%
近一月 -4.43% -9.6%
近三月 -5.43% +3.11%
近六月 +4.97% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20974.49-1.51%
南帝38.05-6.05%

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