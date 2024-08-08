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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額0.23億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49


台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2.15%，總成交額0.23億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股冠軍(1806-TW)08日09:46股價下跌0.35元，報11.35元，跌幅2.99%。

玻璃陶瓷近5日下跌7.55%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -7.55% -4.07%
近一月 -14.95% -9.6%
近三月 -5.21% +3.11%
近六月 -6.33% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20966.84-1.54%
冠軍11.5-1.71%

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