盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額0.23億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2.15%，總成交額0.23億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股冠軍(1806-TW)08日09:46股價下跌0.35元，報11.35元，跌幅2.99%。
玻璃陶瓷近5日下跌7.55%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-7.55%
|-4.07%
|近一月
|-14.95%
|-9.6%
|近三月
|-5.21%
|+3.11%
|近六月
|-6.33%
|+17.68%
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