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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.81%，總成交額40.53億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34


台股今日航運業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.81%，總成交額40.53億元，大盤占比3.37%。

該產業上漲家數0、下跌家數26、平盤家數0。領跌個股遠雄港(5607-TW)08日09:34股價下跌3.1元，報47.5元，跌幅6.13%。

航 運 業近5日下跌0.25%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -0.25% -4.07%
近一月 -7.7% -9.6%
近三月 +5.0% +3.11%
近六月 +18.34% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20759.02-2.52%
遠雄港46.3-8.50%

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