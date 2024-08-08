盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.81%，總成交額40.53億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34
台股今日航運業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.81%，總成交額40.53億元，大盤占比3.37%。
該產業上漲家數0、下跌家數26、平盤家數0。領跌個股遠雄港(5607-TW)08日09:34股價下跌3.1元，報47.5元，跌幅6.13%。
航 運 業近5日下跌0.25%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.25%
|-4.07%
|近一月
|-7.7%
|-9.6%
|近三月
|+5.0%
|+3.11%
|近六月
|+18.34%
|+17.68%
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