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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.51%，總成交額188.98億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34


台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.51%，總成交額188.98億元，大盤占比15.7%。

該產業上漲家數10、下跌家數50、平盤家數2。領跌個股攸泰科技(6928-TW)08日09:33股價下跌6.8元，報61.9元，跌幅9.9%。

電腦週邊近5日下跌4.43%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -4.43% -4.07%
近一月 -15.64% -9.6%
近三月 -8.18% +3.11%
近六月 -6.55% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20812.78-2.27%
攸泰科技61.9-9.90%

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