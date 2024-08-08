盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.51%，總成交額188.98億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.51%，總成交額188.98億元，大盤占比15.7%。
該產業上漲家數10、下跌家數50、平盤家數2。領跌個股攸泰科技(6928-TW)08日09:33股價下跌6.8元，報61.9元，跌幅9.9%。
電腦週邊近5日下跌4.43%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.43%
|-4.07%
|近一月
|-15.64%
|-9.6%
|近三月
|-8.18%
|+3.11%
|近六月
|-6.55%
|+17.68%
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