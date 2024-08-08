盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.73%，總成交額4.04億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34
台股今日建材營造業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.73%，總成交額4.04億元，大盤占比1.38%。
該產業上漲家數7、下跌家數22、平盤家數1。領跌個股晶悅(2718-TW)08日09:28股價下跌9元，報103.0元，跌幅8.04%。
建材營造股價指數近5日下跌13.03%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-13.03%
|-5.52%
|近一月
|+5.24%
|-11.69%
|近三月
|+0.79%
|-1.13%
|近六月
|+56.73%
|+3.84%
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