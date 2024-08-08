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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.73%，總成交額4.04億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34


台股今日建材營造業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.73%，總成交額4.04億元，大盤占比1.38%。

該產業上漲家數7、下跌家數22、平盤家數1。領跌個股晶悅(2718-TW)08日09:28股價下跌9元，報103.0元，跌幅8.04%。

建材營造股價指數近5日下跌13.03%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -13.03% -5.52%
近一月 +5.24% -11.69%
近三月 +0.79% -1.13%
近六月 +56.73% +3.84%

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