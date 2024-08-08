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鉅亨速報

盤中速報 - 定穎投控(3715)大漲7.5%，報55.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:34


定穎投控(3715-TW)08日09:34股價上漲3.9元，報55.9元，漲幅7.5%，成交8,734張。

定穎投控(3715-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為一般投資業。

近5日股價下跌11.26%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,615 張
  • 外資買賣超：-1,197 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：-421 張
  • 融資增減：-2,643 張
  • 融券增減：-246 張

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