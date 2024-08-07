盤中速報 - 定穎投控(3715)大漲8.03%，報51.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 09:00
定穎投控(3715-TW)07日09:00股價上漲3.8元，報51.1元，漲幅8.03%，成交585張。
定穎投控(3715-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為一般投資業。
近5日股價下跌16.58%，集中市場加權指數下跌7.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,313 張
- 外資買賣超：-3,021 張
- 投信買賣超：+64 張
- 自營商買賣超：-356 張
- 融資增減：-3,802 張
- 融券增減：-230 張
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