盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額0.94億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:19
台股今日電器電纜類股表現疲軟，08日09:19相關指數下跌2.07%，總成交額0.94億元，大盤占比0.33%。
該產業上漲家數1、下跌家數14、平盤家數0。領跌個股中電(1611-TW)08日09:18股價下跌0.4元，報16.75元，跌幅2.33%。
電器電纜近5日下跌3.54%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.54%
|-4.07%
|近一月
|-8.19%
|-9.6%
|近三月
|-8.77%
|+3.11%
|近六月
|+10.51%
|+17.68%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 宏碩系統(6895)急拉3.16%報210.5元，成交687張
- 盤中速報 - 匯僑設計(6754)大漲9.03%，報67.6元
- 盤中速報 - 宏碩系統(6895)大漲7.14%，報210元
- 盤中速報 - 光聖(6442)大跌7.03%，報357元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇