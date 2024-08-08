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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額0.94億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:19


台股今日電器電纜類股表現疲軟，08日09:19相關指數下跌2.07%，總成交額0.94億元，大盤占比0.33%。

該產業上漲家數1、下跌家數14、平盤家數0。領跌個股中電(1611-TW)08日09:18股價下跌0.4元，報16.75元，跌幅2.33%。

電器電纜近5日下跌3.54%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -3.54% -4.07%
近一月 -8.19% -9.6%
近三月 -8.77% +3.11%
近六月 +10.51% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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