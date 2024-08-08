盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額14.29億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:19
台股今日電機機械類股表現疲軟，08日09:19相關指數下跌2.1%，總成交額14.29億元，大盤占比5.04%。
該產業上漲家數17、下跌家數30、平盤家數1。領跌個股建德工業(6606-TW)08日09:18股價下跌0.8元，報25.1元，跌幅3.09%。
電機機械近5日下跌6.22%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.22%
|-4.07%
|近一月
|-18.43%
|-9.6%
|近三月
|-15.07%
|+3.11%
|近六月
|+13.71%
|+17.68%
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