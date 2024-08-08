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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額14.29億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:19


台股今日電機機械類股表現疲軟，08日09:19相關指數下跌2.1%，總成交額14.29億元，大盤占比5.04%。

該產業上漲家數17、下跌家數30、平盤家數1。領跌個股建德工業(6606-TW)08日09:18股價下跌0.8元，報25.1元，跌幅3.09%。

電機機械近5日下跌6.22%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -6.22% -4.07%
近一月 -18.43% -9.6%
近三月 -15.07% +3.11%
近六月 +13.71% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20759.51-2.52%

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