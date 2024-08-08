盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.61%，總成交額84.73億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:05
台股今日半導體業類股表現疲軟，08日09:05相關指數下跌2.61%，總成交額84.73億元，大盤占比29.09%。
該產業上漲家數15、下跌家數70、平盤家數3。領跌個股采鈺(6789-TW)08日09:05股價下跌5.5元，報273.0元，跌幅1.97%。
半導體業近5日下跌2.49%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.49%
|-4.07%
|近一月
|-10.15%
|-9.6%
|近三月
|+10.29%
|+3.11%
|近六月
|+30.96%
|+17.68%
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