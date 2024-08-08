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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.61%，總成交額84.73億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:05


台股今日半導體業類股表現疲軟，08日09:05相關指數下跌2.61%，總成交額84.73億元，大盤占比29.09%。

該產業上漲家數15、下跌家數70、平盤家數3。領跌個股采鈺(6789-TW)08日09:05股價下跌5.5元，報273.0元，跌幅1.97%。

半導體業近5日下跌2.49%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -2.49% -4.07%
近一月 -10.15% -9.6%
近三月 +10.29% +3.11%
近六月 +30.96% +17.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20941.91-1.66%

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