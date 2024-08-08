鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至12.23元，預估目標價為269元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.85元上修至12.23元，其中最高估值13.09元，最低估值11.63元，預估目標價為269元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.09(12.89)
|18.09
|23.83
|最低值
|11.63(11.29)
|13.04
|15.17
|平均值
|12.3(12.06)
|15.39
|18.51
|中位數
|12.23(11.85)
|14.73
|18.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41,260,000
|52,861,710
|62,534,500
|最低值
|38,883,000
|42,272,000
|46,990,490
|平均值
|39,814,410
|45,746,390
|52,193,570
|中位數
|39,671,500
|44,904,000
|50,557,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.25
|8.86
|5.41
|3.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 金像電(2368)急拉3.34%報201.0元，成交2,379張
- 盤中速報 - 金像電(2368)大漲7.69%，報203元
- 盤中速報 - 金像電(2368)股價拉至漲停，漲停價207.0元，成交4,657張
- 金像電業績火力旺 Q2獲利創新高上半年財報EPS達5.63元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇