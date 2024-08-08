鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精(IFF-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 06:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對國際香料香精(IFF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.98元上修至4.06元，其中最高估值4.4元，最低估值3.8元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.4(4.3)
|5.25
|5.53
|5.6
|最低值
|3.8(3.8)
|3.9
|4.3
|4.83
|平均值
|4.05(4.01)
|4.43
|4.91
|5.21
|中位數
|4.06(3.98)
|4.39
|4.93
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|113.46億
|119.30億
|125.31億
|129.20億
|最低值
|99.75億
|104.25億
|107.98億
|114.03億
|平均值
|111.25億
|112.26億
|115.22億
|119.43億
|中位數
|111.99億
|112.89億
|111.72億
|117.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.00
|3.21
|1.10
|-7.32
|-10.05
|營業收入
|51.40億
|50.84億
|116.56億
|124.40億
|114.79億
詳細資訊請看美股內頁：
國際香料香精(IFF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精IFF-US的目標價調升至105元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車HMC-US的目標價調升至40.44元，幅度約5.47%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調降至239.5元，幅度約4.2%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為11.77元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇