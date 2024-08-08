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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精(IFF-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 06:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對國際香料香精(IFF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.98元上修至4.06元，其中最高估值4.4元，最低估值3.8元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.4(4.3)5.255.535.6
最低值3.8(3.8)3.94.34.83
平均值4.05(4.01)4.434.915.21
中位數4.06(3.98)4.394.935.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值113.46億119.30億125.31億129.20億
最低值99.75億104.25億107.98億114.03億
平均值111.25億112.26億115.22億119.43億
中位數111.99億112.89億111.72億117.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.003.211.10-7.32-10.05
營業收入51.40億50.84億116.56億124.40億114.79億

詳細資訊請看美股內頁：
國際香料香精(IFF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIFF

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