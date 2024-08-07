明年1/1手機強制回收！要求製造、輸入及販賣業者負回收責任

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-07 18:42

‌



環境部資源循環署今（7）日預告草案，擬將手機回收規定法制化，要求手機製造、輸入及販賣業者負起回收的責任，讓手機能回收後能再循環，草案預計於 2025 年 1 月 1 日上路，2026 年循環率可達 15% 之目標。

台灣年銷售 500 萬支手機，手機零件含有許多化學元素，回收能減少大量新材料開採及減少碳排，2006 年已公告手機為清潔隊應回收項目，協助民眾回收家中廢手機，並於 2008 年起與手機品牌及販賣業者合作舉辦手機回收活動。

‌



但在此期間歐美多國已立法將手機回收的責任歸於手機業者，例如美國各州有電子廢棄物回收法、歐盟有「廢電子電機設備指令」（WEEE）、日本有「廢舊小型電子產品等再資源化促進法」。近年數據顯示，台灣 2022 年的手機回收率雖提升至 12%，是歷年新高，但仍有努力的空間。

根據循環署調查，超過 5 成民眾將舊手機閒置在家，沒有拿出來回收，進一步調查其原因包括不知道回收點、缺乏回收獎勵，以及擔憂個資外洩。