鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aspen Technology Inc(AZPN-US)EPS預估上修至7.13元，預估目標價為225.05元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Aspen Technology Inc(AZPN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.78元上修至7.13元，其中最高估值7.47元，最低估值6.42元，預估目標價為225.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.47(7.33)
|8.26
|9.3
|最低值
|6.42(6.42)
|7.01
|8.01
|平均值
|7.02(6.83)
|7.54
|8.57
|中位數
|7.13(6.78)
|7.49
|8.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.22億
|13.29億
|14.41億
|最低值
|11.20億
|12.15億
|13.17億
|平均值
|11.94億
|12.83億
|13.75億
|中位數
|12.02億
|12.78億
|13.68億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|1.05
|-1.67
|營業收入
|4.82億
|10.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Aspen Technology Inc(AZPN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為162.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4.75元，預估目標價為70.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至11.91元，預估目標價為188.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估下修至4.41元，預估目標價為150.00元
鉅亨號貼文看更多
下一篇