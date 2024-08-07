search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aspen Technology Inc(AZPN-US)EPS預估上修至7.13元，預估目標價為225.05元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Aspen Technology Inc(AZPN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.78元上修至7.13元，其中最高估值7.47元，最低估值6.42元，預估目標價為225.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.47(7.33)8.269.3
最低值6.42(6.42)7.018.01
平均值7.02(6.83)7.548.57
中位數7.13(6.78)7.498.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值12.22億13.29億14.41億
最低值11.20億12.15億13.17億
平均值11.94億12.83億13.75億
中位數12.02億12.78億13.68億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS1.05-1.67
營業收入4.82億10.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Aspen Technology Inc(AZPN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAZPN

相關行情

台股首頁我要存股
Aspen Technology Inc177.842.86%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty