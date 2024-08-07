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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至117.7元，預估目標價為2993.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由116.87元上修至117.7元，其中最高估值131.36元，最低估值108.03元，預估目標價為2993.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值131.36(131.36)168.56211.65
最低值108.03(108.03)123.25146.29
平均值117.97(117.63)148.39177.73
中位數117.7(116.87)151.23177.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值364,312,220596,908,000702,236,000
最低值301,715,000329,210,000528,609,110
平均值341,752,360481,769,620601,687,460
中位數342,214,760489,338,000604,379,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS68.8881.0749.4649.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		241,900,989292,876,040192,625,942186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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