鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至117.7元，預估目標價為2993.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由116.87元上修至117.7元，其中最高估值131.36元，最低估值108.03元，預估目標價為2993.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|131.36(131.36)
|168.56
|211.65
|最低值
|108.03(108.03)
|123.25
|146.29
|平均值
|117.97(117.63)
|148.39
|177.73
|中位數
|117.7(116.87)
|151.23
|177.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|364,312,220
|596,908,000
|702,236,000
|最低值
|301,715,000
|329,210,000
|528,609,110
|平均值
|341,752,360
|481,769,620
|601,687,460
|中位數
|342,214,760
|489,338,000
|604,379,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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