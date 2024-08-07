上月底套現4.4億美元離場引發加幣圈巨震 Jump Trading意欲何為？

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 12:16

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全球股市日前暴跌，跌勢也蔓延至加密貨幣市場，市場對暴跌的原因分析有很多，包括經濟衰退擔憂、日本央行升息、中東局勢緊張等。除全球性的宏觀因素外，與加密貨幣有直接關聯的或許是 Jump Trading 的大舉拋售行為。

《W3C DAO》報導，Jump Trading 似乎正在大舉拋售套現，Lookonchain 數據顯示，自 7 月 24 日開始出售以太幣 (ETH) 以來，該高頻交易巨頭從幣安提現 6.06 億美元的 USDC，並向 Coinbase(COIN-US) 存入 4.4 億美元的 USDC。這些存入 Coinbase 的 USDC 可能會以 1 比 1 的比例換成美元。

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Jump Trading 大規模清倉行為，也被市場認為是以太幣近日暴跌的元兇。鏈上數據顯示，近一段時間以來，Jump Trading 加密貨幣部門 Jump Crypto 似乎正在清算部分部位，已將數億美元代幣轉移到交易所，其中大部分加密貨幣都是以質押的以太幣的形式存在。

自 7 月 24 日以來，Jump Trading 贖回 3.77 億美元的 wst 以太幣，其中大部分流向 Coinbase、Gate.io、Binance 等 CEX，目前資金流動仍在繼續。

BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes 在 Jump Trading 大舉拋售加密資產時也推文說，他透過傳統金融領域的消息管道得知某個「大傢伙」倒下並賣出所有加密資產。儘管 Hayes 未透露具體名字，但幣圈均將矛頭指向 Jump Crypto。

報導指出，Jump Trading 是高頻交易巨頭，旗下 Jump Crypto 更是重要加密貨幣參與者，參加諸多知名項目的投資與孵化，該公司大舉拋售的行為自然引發市場諸多揣測和不安，日元交易部位是市場討論較多的原因之一。

Nothing Research 共同創辦人 Todd 發文推測，Jump 在外匯交易領域是極為重要的做市商，一定大量參與日元相關業務，因日本央行突然升息，加上日元走升，Jump Crypto 突然大幅拋售加密貨幣資產，疑似因為頭寸出問題，需要補充更多彈藥。

監管挑戰也被認為是 Jump 離場原因之一。《Forbes》此前曾援引知情人士報導指出，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 正調查 Jump Crypto 的加密貨幣業務，包括其交易和投資活動。

幣圈人士指出，此次 CFTC 對 Jump Crypto 的調查與 LUNA 倒閉有關，美國證交會 (SEC) 也正在調查 Jump Crypto 涉嫌操縱 UST 價格，導致該公司及其執行長 Kanav Kariya 獲利約 13 億美元。若 Jump Crypto 不向 CFTC 做出重大讓步，他們不太可能避免法律後果。

幣圈認為，Jump Crypto 退出恐將對加密貨幣產業造成重大打擊，尤其是對 Solana 的影響。作為 Jump Crypto 重點關注專案和最大投資組合，Solana 高速發展在一定程度上離不開該機構的推動。

Jump Trading 在幣圈動盪之際離場打擊了市場信心，加上廣泛的經濟和政治不確定性，讓加密貨幣市場未來增加了不可預測性。