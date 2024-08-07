盤中速報 - 櫃檯觀光餐旅類指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額1.51億
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:49
台股今日觀光餐旅類股表現強勁，07日10:49相關指數上漲2.08%，總成交額1.51億元，大盤占比0.23%。
該產業上漲家數24、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股富野(2736-TW)07日10:47股價上漲1.6元，報18.9元，漲幅9.25%。
櫃檯觀光餐旅類指數近5日下跌7.24%，櫃買市場加權指數下跌10.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|櫃檯觀光餐旅類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-7.24%
|-10.57%
|近一月
|-11.38%
|-16.08%
|近三月
|-9.84%
|-6.09%
|近六月
|-3.65%
|-1.32%
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