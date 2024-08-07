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鉅亨速報

盤中速報 - 櫃檯觀光餐旅類指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額1.51億

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:49


台股今日觀光餐旅類股表現強勁，07日10:49相關指數上漲2.08%，總成交額1.51億元，大盤占比0.23%。

該產業上漲家數24、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股富野(2736-TW)07日10:47股價上漲1.6元，報18.9元，漲幅9.25%。

櫃檯觀光餐旅類指數近5日下跌7.24%，櫃買市場加權指數下跌10.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 櫃檯觀光餐旅類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -7.24% -10.57%
近一月 -11.38% -16.08%
近三月 -9.84% -6.09%
近六月 -3.65% -1.32%

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