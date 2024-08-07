盤中速報 - 費城半導體大漲3.14%，報4661.21點
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 01:30
截至台北時間07日01:15，費城半導體上漲141.76點（或3.14%），暫報4661.21點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.17%
- 近 1 月：-20.1%
- 近 3 月：-4.17%
- 近 6 月：+2.99%
- 今年以來：+8.24%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲5.81%；台積電(TSM-US)上漲5.36%；科磊(KLAC-US)上漲4.63%；連貫(COHR-US)上漲4.62%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.55%。
部分成分股表現相對疲軟，Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌2.29%；格羅方德(GFS-US)下跌1.34%；超微半導體(AMD-US)下跌1.04%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.01%；美光科技(MU-US)下跌0.34%。
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