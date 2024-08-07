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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.14%，報4616.09點

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 00:30


截至台北時間07日12:15，費城半導體上漲96.64點（或2.14%），暫報4616.09點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-11.17%
  • 近 1 月：-20.1%
  • 近 3 月：-4.17%
  • 近 6 月：+2.99%
  • 今年以來：+8.24%

焦點個股


費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲4.88%；台積電(TSM-US)上漲4.58%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.29%；德州儀器(TXN-US)上漲3.79%；科磊(KLAC-US)上漲3.59%。

部分成分股表現相對疲軟，Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌2.55%；超微半導體(AMD-US)下跌2.08%；格羅方德(GFS-US)下跌1.79%；英特爾(INTC-US)下跌1.47%；美光科技(MU-US)下跌1.31%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4673.33.40%
輝達107.2056.72%
台積電157.326.33%
艾司摩爾856.97814.46%
德州儀器189.844.77%
科磊731.313.96%
Wolfspeed公司14.995-2.06%
超微半導體132.365-1.82%
格羅方德44.33-0.98%
英特爾20.095-0.07%
美光科技90.36-0.07%

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