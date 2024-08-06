〈貴金屬盤後〉全球市場崩跌 投資人嚇壞 全面拋售 黃金跌逾1%
鉅亨網編譯許家華 2024-08-06 06:46
黃金價格周跌逾 1%，係因經濟擔憂加劇而引發全球範圍更廣泛的市場拋售，但分析師認為，這將是避險資產的暫時修正。
美國上周五公布疲軟的非農就業數據，引發美國陷入衰退的擔憂，在令美股暴跌後，此股擔憂情緒也波及全球市場。
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wycoff 表示：「投資者嚇壞了，趕忙拋售一切能賣的東西，其中包括黃金和白銀。」同時，用於汽車催化轉換器的鉑金和鈀金亦遭拋售，這也反映出市場對工業需求的擔憂加劇。
儘管黃金在不確定時期應可發揮其避險特質，但也未能倖免於周一的拋售，因為投資者全面拋售資產。
High Ridge Futures 另類投資和交易總監 David Meger 指出，早盤所見的是風險資產全面面臨壓力，而黃金也受到同樣壓力的影響。
同時，美國恐陷經濟衰退的擔憂情緒推高美國公債需求。美國 10 年期公債殖利率觸及 2023 年中期以來的最低水準。但分析師表示，鑑於經濟和政治的持續不確定性以及聯準會 (Fed) 降息的預期，今年迄今已漲逾 16% 的黃金價格未來仍可望重新站穩腳跟。(降息是黃金價格的利多)
Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「地緣政治緊張局勢加劇，且 Fed 更大幅度的降息希望，將為黃金價格創造支撐條件。最終，一旦緊張情緒得到緩解，金價可望創歷史新高。」
其他貴金屬交易
- 不僅懂得玩日本 也要學會投資日圓
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉降息預期升 獲利了結下金價回落 本周仍漲1.8%
- 〈貴金屬盤後〉降息預期升 獲利了結下金價回落 本周仍漲1.8%
- 〈貴金屬盤後〉市場轉向美非農就業數據 美元上漲 黃金小跌 但徘徊在近2周高點
- 〈貴金屬盤後〉Fed鮑爾暗示最早9月降息 哈瑪斯高層遭暗殺 黃金漲逾1%
鉅亨號貼文看更多
下一篇