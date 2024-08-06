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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安特吉ETR-US的目標價調升至121.5元，幅度約3.11%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對安特吉(ETR-US)提出目標價估值：中位數由117.84元上修至121.5元，調升幅度3.11%。其中最高估值137元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予安特吉評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀1位。

安特吉今(6日)收盤價為115.56元。近5日股價上漲3.11%，標普指數下跌5.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ETR市場預估目標價

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