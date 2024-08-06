search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 瀚荃(8103)次交易(7)日除息1.23元，參考價54.87元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


瀚荃(8103-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.23元。

首日參考價為54.87元，相較今日收盤價56.10元，息值合計為1.23元，股息殖利率2.19%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/07 56.10 1.23117 2.19% 0.0
2023/08/08 40.25 2.0 4.97% 0.0
2022/08/05 36.45 2.0 5.49% 0.0
2021/08/31 42.9 1.4 3.26% 0.0
2020/07/24 33.75 1.031 3.05% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
瀚荃56.1-5.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
瀚荃

76.19%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty