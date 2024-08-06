盤後速報 - 瀚荃(8103)次交易(7)日除息1.23元，參考價54.87元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05
瀚荃(8103-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.23元。
首日參考價為54.87元，相較今日收盤價56.10元，息值合計為1.23元，股息殖利率2.19%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/07
|56.10
|1.23117
|2.19%
|0.0
|2023/08/08
|40.25
|2.0
|4.97%
|0.0
|2022/08/05
|36.45
|2.0
|5.49%
|0.0
|2021/08/31
|42.9
|1.4
|3.26%
|0.0
|2020/07/24
|33.75
|1.031
|3.05%
|0.0
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