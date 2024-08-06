盤後速報 - 力致(3483)次交易(7)日除息5.05元，參考價133.45元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05
力致(3483-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.05元。
首日參考價為133.45元，相較今日收盤價138.50元，息值合計為5.05元，股息殖利率3.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/07
|138.50
|5.0498
|3.65%
|0.0
|2023/07/27
|145.0
|3.9832
|2.75%
|0.0
|2022/07/22
|63.0
|2.9984
|4.76%
|0.0
|2021/09/23
|75.2
|2.0
|2.66%
|0.5
|2020/09/11
|88.4
|0.4738
|0.54%
|0.9475
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