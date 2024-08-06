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鉅亨速報

盤後速報 - 力致(3483)次交易(7)日除息5.05元，參考價133.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


力致(3483-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.05元。

首日參考價為133.45元，相較今日收盤價138.50元，息值合計為5.05元，股息殖利率3.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/07 138.50 5.0498 3.65% 0.0
2023/07/27 145.0 3.9832 2.75% 0.0
2022/07/22 63.0 2.9984 4.76% 0.0
2021/09/23 75.2 2.0 2.66% 0.5
2020/09/11 88.4 0.4738 0.54% 0.9475

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