盤後速報 - 雋揚(1439)次交易(7)日除息0.3元，參考價28.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05
雋揚(1439-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為28.8元，相較今日收盤價29.10元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.03%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/07
|29.10
|0.3
|1.03%
|0.0
|2023/07/17
|22.7
|0.3
|1.32%
|0.0
|2022/06/23
|19.75
|0.2
|1.01%
|0.0
|2020/08/27
|39.85
|5.0
|12.55%
|0.0
|2017/06/30
|22.799999
|0.5
|2.19%
|0.0
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