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鉅亨速報

盤後速報 - 雋揚(1439)次交易(7)日除息0.3元，參考價28.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


雋揚(1439-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為28.8元，相較今日收盤價29.10元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.03%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/07 29.10 0.3 1.03% 0.0
2023/07/17 22.7 0.3 1.32% 0.0
2022/06/23 19.75 0.2 1.01% 0.0
2020/08/27 39.85 5.0 12.55% 0.0
2017/06/30 22.799999 0.5 2.19% 0.0

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