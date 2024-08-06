港力拚成為全球加密貨幣中心！線上券商龍頭推零手續費加密貨幣交易
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 13:09
《Blockwind》報導，香港最大線上券商富途證券 (FUTU-US) 日前為 2200 萬用戶推出比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 交易，在 7 月 8 日獲香港證監會批准後，該券商在上週四 (1 日) 上線加密貨幣交易服務，這也象徵著香港努力成為全球加密貨幣中心的一個里程碑。
富途成為香港首家直接向散戶提供比特幣和以太幣交易的券商，比特幣和以太幣的交易在今年 7 月 23 日上線，上週一 (7 月 29 日) 比特幣的未平倉量達到創紀錄的 394 億美元，顯示市場興趣濃厚，價格上漲的潛力巨大。
為吸引投資人，富途提供了一系列激勵措施，包括阿里巴巴和輝達等知名企業股票作為獎勵，像是客戶存入 1 萬港元達 60 天，就可以獲得價值 600 港元的比特幣或代金券和股票。
此外，為獲得市佔率並提高用戶使用率，富途還免除比特幣交易的佣金。
富途進入加密貨幣市場符合香港將自己定位為領先的數位金融中心的更廣泛戰略。
隨著香港繼續加強監管框架並吸引更多與加密相關的企業，富途的舉措料將推動大量零售量，並進一步鞏固香港作為新興加密貨幣中心的地位。
富途仍在為自家新平台 PantherTrade 申請完整的加密貨幣交易許可證。該平台目前是 11 家「被視為獲得許可」的臨時交易所之一，正等待香港證監會的全面批准。
富途已與香港兩家持牌加密貨幣交易所之一的 HashKey Exchange 合作，以遵守香港證監會的規定。 這種合作確保了富途可以為其使用者提供安全和受監管的加密貨幣交易服務。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇