幣圈陷「極度恐慌」！市值失守2兆美元 比特幣跌破5萬美元 以太幣腰斬

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:54

‌



加密貨幣市場周一 (5 日) 追隨全球市場跌勢進入跳水模式，比特幣(BTC) 最低跌至 4.93 萬美元左右，從上周一 (7 月 29 日) 的逾 7 萬美元價位下跌超過 28%，加密貨幣總市值也跌破 2 兆美元至 1.91 兆美元，24 小時內跌幅超過 11%。

《W3C DAO》報導，相較於此前德國政府拋售、門頭溝巨額賠償開啟帶來的短暫市場恐慌，這一次全球市場的避險情緒更為恐慌和無助，對於後市的回調預期表現的更為悲觀。

‌



根據 alternative 最新數據顯示，加密貨幣恐懼與貪婪指數為極度恐慌狀態，從昨 (5) 日 26 點降至今日 17 點。

基於市場預期聯準會 (Fed) 下月將降息等因素，幣圈上周一路高歌猛進，但在過去幾天，日本央行 (BOJ) 意外升息、美國經濟數據疲軟、以及中東局勢緊張，讓全球市場避險情緒達到頂峰。

此外，美股大幅拉回進一步將多個方面的避險情緒傳導到幣圈，美國現貨比特幣 ETF 上周五 (2 日) 遭遇約三個月來最大資金外流。

報導也指出美股若跟隨 ISM 指數下跌趨勢，甚至開始預期經濟即將陷入衰退，在這種情況下，未來幾個季度股市可能會大幅下跌，這也會對比特幣產生重大負面影響，如果這種情況發生，比特幣價格可能會重新回測 5 萬美元的水準，甚至會進一步下跌。

一些加密機構的拋售出逃也造成加密貨幣的大暴跌。

BitMEX 聯創 Arthur Hayes 稱其透過傳統金融領域的消息管道得知，某個「大傢伙」倒下並賣出所有加密貨幣資產。目前幣圈普遍猜測 Hayes 指的是 Jump Crypto。

EmberCN 日前也發佈分析報告說，Jump Trading 可能正在拋售以太幣 (ETH) ，近期正將一筆價值 4.1 億美元的 wstETH 共 12 萬枚分批贖回，然後轉進 Binance/OKX 等交易平台。

截至周日 (4 日)，Jump Trading 從 7 月 25 日以來的 9 天內將 8.3 萬枚 wstETH 贖回成 9.75 萬枚 ETH，當中有 6.6 萬枚以太幣，約 1.91 億美進入交易平台。

10x Research 周一繼續看空比特幣和以太幣，5.5 萬美元的支撐價位恐跌破，可能下探 4.2 萬美元，以太幣也可能跌破 2000 美元。