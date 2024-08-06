川普用「黑色星期一」打心理戰：選我炒股賺大錢 否則迎接大蕭條

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-06 08:56

‌



面對全球股市周一（5 日）大跌的情況，執著用股票漲跌反映經濟形勢的美國共和黨總統候選人川普，自然也不會放過機會，狠狠地嘲諷了競爭對手一番。

川普周一剛起床，就開始在社交平台上感嘆「美股崩了」，他在一條帖子中寫道：「股票市場崩了，就業數字一團糟，我們正朝著第三次世界大戰前進。」

‌



他進一步表示，現在股市大跌是理所當然的事情，接下來就是「2024 年大蕭條」。

為了幫助川粉理解，他還給這段話起了一個濃縮版的口號：「川普 - 現金 VS 卡瑪拉 - 慘崩」（TRUMP CASH VS KAMALA CRASH）。卡瑪拉指的是副總統卡瑪拉 · 哈里斯（Kamala Harris），她的漢名是賀錦麗。

川普表示，現在美國選民得在「川普繁榮」和「卡瑪拉慘崩」之間做出選擇。

這裡需要澄清的是，國際股市周一下跌，可以怪美國經濟數據、日本央行升息，但沒有經濟學家將此直接歸咎到賀錦麗頭上。

川普執意將股市崩盤與賀錦麗掛鉤，目的是讓更多選民相信，美國經濟正處於崩潰邊緣，總統拜登和賀錦麗應該為此負責。選民反覆告訴民調機構，經濟形勢和物價是他們關心的首要問題。

他的策略也起到了效果：今年 5 月的一份民調顯示，56% 受訪美國人認為，美國經濟已經處於衰退狀態，近 6 成選民認為，拜登應該為經濟下行負責。

現在回過頭來看，「拜登經濟學」的認可度一直不高，也與通膨拖累美國消費者的購買力密切相關。美國好不容易等到通膨消停，現在就業市場又出現了裂痕。