鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Inc - Class AOWL-US的目標價調降至20.25元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)提出目標價估值：中位數由21元下修至20.25元，調降幅度3.57%。其中最高估值24元，最低估值17.5元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Blue Owl Capital Inc - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Blue Owl Capital Inc - Class A今(5日)收盤價為16.26元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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