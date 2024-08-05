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鉅亨速報

盤後速報 - 中工(2515)下週(8月12日)除息0.52元，預估參考價13.63元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


中工(2515-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。

以今日(8月5日)收盤價14.15元計算，預估參考價為13.63元，息值合計為0.52元，股息殖利率3.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

中工(2515-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。近5日股價上漲1.95%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/12 14.15 0.52 3.67% 0.0
2023/07/20 11.1 0.526 4.74% 0.0
2022/09/22 9.0 0.534 5.93% 0.0
2021/09/22 9.08 0.233 2.57% 0.0
2020/09/23 8.09 0.201 2.48% 0.0

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