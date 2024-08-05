鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-0.39元，預估目標價為15.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.27元下修至-0.39元，其中最高估值1.1元，最低估值-0.69元，預估目標價為15.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.1(1.1)
|0.59
|0.27
|最低值
|-0.69(-0.69)
|0.08
|0.27
|平均值
|-0.16(-0.16)
|0.3
|0.27
|中位數
|-0.39(-0.27)
|0.22
|0.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|227,069,420
|229,289,000
|229,838,680
|最低值
|218,248,130
|226,473,680
|229,838,680
|平均值
|222,371,310
|228,217,080
|229,838,680
|中位數
|220,330,000
|228,888,570
|229,838,680
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.01
|-2.76
|5.53
|0.17
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|211,740,557
|223,715,758
|350,076,690
|269,911,051
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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