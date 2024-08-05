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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-0.39元，預估目標價為15.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.27元下修至-0.39元，其中最高估值1.1元，最低估值-0.69元，預估目標價為15.6元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.1(1.1)0.590.27
最低值-0.69(-0.69)0.080.27
平均值-0.16(-0.16)0.30.27
中位數-0.39(-0.27)0.220.27

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值227,069,420229,289,000229,838,680
最低值218,248,130226,473,680229,838,680
平均值222,371,310228,217,080229,838,680
中位數220,330,000228,888,570229,838,680

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.01-2.765.530.17
營業收入
(單位：新台幣千元)		211,740,557223,715,758350,076,690269,911,051

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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