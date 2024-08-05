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鉅亨速報

盤中速報 - 帆宣(6196)股價殺至跌停，跌停價132.0元，成交916張

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 11:09

帆宣(6196-TW)05日11:09下跌14.5元，股價跌停報132.0元，委買126張、委賣11張，成交916張。

主要業務為提供高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務，並搭配半導體及光電。客製化設備研發、組裝、製造等業務，且擁有半導體、光電等高科技。技產業製程所需材料與設備之代理銷售、安裝、售後服務與技術支援。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌2.04%。

帆宣(6196-TW)近5日股價下跌2.98%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-603 張
  • 外資買賣超：-778 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+175 張
  • 融資增減：-233 張
  • 融券增減：-8 張

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