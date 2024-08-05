盤中速報 - 帆宣(6196)股價殺至跌停，跌停價132.0元，成交916張

主要業務為提供高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務，並搭配半導體及光電。客製化設備研發、組裝、製造等業務，且擁有半導體、光電等高科技。技產業製程所需材料與設備之代理銷售、安裝、售後服務與技術支援。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌2.04%。