鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合能源LNT-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯合能源(LNT-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至58元，調升幅度5.45%。其中最高估值62元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予聯合能源評價：積極樂觀4位、保持中立9位、保守悲觀1位。
聯合能源今(5日)收盤價為57.11元。近5日股價上漲5.45%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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