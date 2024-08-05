鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本PNW-US的目標價調升至81.75元，幅度約3.48%

綜合評級 - 共有16位分析師給予皮那可資本評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀1位。

皮那可資本今(5日)收盤價為88.23元。近5日股價上漲3.48%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。