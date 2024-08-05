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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皮那可資本PNW-US的目標價調升至81.75元，幅度約3.48%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對皮那可資本(PNW-US)提出目標價估值：中位數由79元上修至81.75元，調升幅度3.48%。其中最高估值93元，最低估值72元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予皮那可資本評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀1位。

皮那可資本今(5日)收盤價為88.23元。近5日股價上漲3.48%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PNW市場預估目標價

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